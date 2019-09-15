حملات أمنية.. ضبط أكثر من ألفي قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2179) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-



ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (15,960) طن "بسكويت" منتج نهائى ، غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، و ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (8) طن "زيت طعام" معبأة داخل تانكات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وكذا (2040) عبوة زيت طعام جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية.



كما تم ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2,860) طن "جبن رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من مفتشى الغذية بوزارة الصحة.

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى (66,550) طن دقيق بلدى مدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، مستوليًا على أموال الدعم ومحققًا أرباحًا غير مشروعة.



فيما تم ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى بدائرة مركز شرطة دسوق (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته (22000) قطعة "حلوى جافة" منتج نهائى ، وكذا إجمالى (3,500) طن مستلزمات إنتاج لسلع غذائية (سكر، ملح ليمون، مكسبات طعم، عسل جلوكوز) غير صالحة لإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد نت تقرير اللجنة الفنية المشاركة من الجهات المعنية.



وفى ذات السياق تم ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة بدر (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2) طن عصائر معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.



فيما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج الألبان بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (1,812) طن سلع غذائية "مستلزمات إنتاج- منتج نهائى" معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.



كما تم ضبط مالك مصنع لتصنيع الأسماك بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,100) طن "أسماك" معبأة دخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تلاعب فى تواريخ الإنتاج والصلاحية ، طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية المشاركة بالمأمورية.

ضبط مسئول مكتبة بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1625) قطعة أدوت مدرسية ومكتبية مختلفة .. مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية.



فيما تم ضبط مسئول شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (8470) جهاز وقطعة مستلزمات طبية مختلفة "مهربة جمركيًا".



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.