ضبط 229 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 85 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ، بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 229 قطعة سلاح نارى، 321 قضية مخدرا وتنفيذ 85236 حكم قضائى متنوع.





أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 229 قطعة سلاح نارى بحوزة 212 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(27) بندقية آلية، و (46) بندقية خرطوش، و (16) طبنجة، و (140) فرد محلى، و (30) خزينة متنوعة ، و (641) طلقة مختلفة الأعيرة، و (286) قطعة سلاح أبيض.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85236) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(363) حكم جناية، و (24276) حكم حبس جزئى، و (4585) حكم حبس مستأنف، و (44141) حكم غرامة ، و (11871) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط ( 321) قضية مخدرات بحوزة ( 346) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 98,830 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15,685 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,644 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3,161 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت (755 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 830 جرام)، و عدد (6946) قرص مخدر .



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضموا (16) متهم، إرتكبوا (43) حادث متنوع .



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (64) متهم.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.



و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (341) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها تم ضبط ( 28 دراجة نارية مبلغ بسرقتها) .



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة تم ضبط (26814) مخالفة مرورية (3237) قضية مرافق ، (26) قضية بيئة.



و فى مجال فحص السائقين تم فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (4) منهم.



و فى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

