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حوادث

ضبط 229 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 85 ألف حكم قضائى متنوع

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ، بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 229 قطعة سلاح نارى، 321 قضية مخدرا وتنفيذ 85236 حكم قضائى متنوع.


أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 229 قطعة سلاح نارى بحوزة 212 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(27) بندقية آلية، و (46) بندقية خرطوش، و (16) طبنجة، و (140) فرد محلى، و (30) خزينة متنوعة ، و (641) طلقة مختلفة الأعيرة، و (286) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85236) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(363) حكم جناية، و (24276) حكم حبس جزئى، و (4585) حكم حبس مستأنف، و (44141) حكم غرامة ، و (11871) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط ( 321) قضية مخدرات بحوزة ( 346) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 98,830 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15,685 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,644 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3,161 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت (755 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 830 جرام)، و عدد (6946) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضموا (16) متهم، إرتكبوا (43) حادث متنوع .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (64) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (341) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها تم ضبط ( 28 دراجة نارية مبلغ بسرقتها) .

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة تم ضبط (26814) مخالفة مرورية (3237) قضية مرافق ، (26) قضية بيئة.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (4) منهم.

و فى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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