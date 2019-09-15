ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استهداف البؤر الإجرامية .. ضبط 706 متهمين شديدي الخطورة بـ 4 محافظات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
اسلام مقلد - عمرو خليفة
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

أسفرت الجهود عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (706 متهم) وبحوزتهم :

(4) قطع سلاح نارى (2 بندقية مششخنة - 2 فرد محلى– 5 طلقات مختلفة الأعيرة)، و (2) قطعة سلاح أبيض، و (8) قضايا إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (4,800 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 40 جرام لمخدر الحشيش– 575 جرام لمخدر الهيروين ).


كما تم تنفيذ (4482) حكم قضائى متنوع، و تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة، و ضبط (1300) قضية متنوعة أخرى.

و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (661) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (1 رشاش- 63 بندقية آلية – 118 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 51 طبنجة – 428 فرد محلى الصنع - 2995 طلقة مختلفة الأعيرة – 1752 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها (مسدس- 12 فرد محلى- 5 طلقات نارية - أدوات وأجزاء التصنيع).

و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (423684) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-
(1611) حكم جنائى، و (151427) حكم حبس، و (212843) حكم غرامة، و (57803) حكم مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 889 متهما بحوزتهم 12 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة.. ضبط 796 متهما

الداخلية في يوم.. الوزير يكرم فريق اتحاد الشرطة الرياضي للجودو لإحرازهم عددا من الميداليات الذهبية.. عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ 132 مواطنا بالمجان.. وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي

الداخلية بالمرصاد.. استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة و السحر والجمال.. ضبط 922 قضية في مجال الضرائب والرسوم بحجم تعاملات تجاوز 263 مليون جنيه

الأمن العام يضبط ٥٦ تشكيلا عصابيا و١٢ ألف عنصر خطر في حملات أمنية

الداخلية تطارد العناصر الإجرامية.. حملات مكثفة لضبط البؤر شديدة الخطورة.. القبض على 3 آلاف متهم.. والكشف عن ورش لتصنيع الأسلحة

ترشيحاتنا

يتحدى الأهلي .. مدرب الزمالك يتحدث عن السوبر بقوة

وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الاهلي عن مؤمن زكريا...شاهد

الجزيرة الإرهابية تحتفي بهجوم آرامكو.. وابن عم تميم يوجه رسالة للسعودية

تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك

بسبب منى الشاذلى .. أصالة نمبر وان على يوتيوب

للمرة الثانية .. الإخواني سامي كمال الدين ينشر تسجيلا صوتيا لزوجة محمد علي .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا