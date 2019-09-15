استهداف البؤر الإجرامية .. ضبط 706 متهمين شديدي الخطورة بـ 4 محافظات



(4) قطع سلاح نارى (2 بندقية مششخنة - 2 فرد محلى– 5 طلقات مختلفة الأعيرة)، و (2) قطعة سلاح أبيض، و (8) قضايا إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (4,800 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 40 جرام لمخدر الحشيش– 575 جرام لمخدر الهيروين ).





كما تم تنفيذ (4482) حكم قضائى متنوع، و تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة، و ضبط (1300) قضية متنوعة أخرى.



و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (661) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (1 رشاش- 63 بندقية آلية – 118 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 51 طبنجة – 428 فرد محلى الصنع - 2995 طلقة مختلفة الأعيرة – 1752 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها (مسدس- 12 فرد محلى- 5 طلقات نارية - أدوات وأجزاء التصنيع).



و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (423684) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-

(1611) حكم جنائى، و (151427) حكم حبس، و (212843) حكم غرامة، و (57803) حكم مخالفة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.





شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.أسفرت الجهود عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (706 متهم) وبحوزتهم :