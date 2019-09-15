استهداف البؤر الإجرامية .. ضبط 706 متهمين شديدي الخطورة بـ 4 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أسفرت الجهود عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (706 متهم) وبحوزتهم :
(4) قطع سلاح نارى (2 بندقية مششخنة - 2 فرد محلى– 5 طلقات مختلفة الأعيرة)، و (2) قطعة سلاح أبيض، و (8) قضايا إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (4,800 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 40 جرام لمخدر الحشيش– 575 جرام لمخدر الهيروين ).
كما تم تنفيذ (4482) حكم قضائى متنوع، و تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة، و ضبط (1300) قضية متنوعة أخرى.
و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (661) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (1 رشاش- 63 بندقية آلية – 118 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 51 طبنجة – 428 فرد محلى الصنع - 2995 طلقة مختلفة الأعيرة – 1752 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها (مسدس- 12 فرد محلى- 5 طلقات نارية - أدوات وأجزاء التصنيع).
و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (423684) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-
(1611) حكم جنائى، و (151427) حكم حبس، و (212843) حكم غرامة، و (57803) حكم مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
أسفرت الجهود عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (706 متهم) وبحوزتهم :
(4) قطع سلاح نارى (2 بندقية مششخنة - 2 فرد محلى– 5 طلقات مختلفة الأعيرة)، و (2) قطعة سلاح أبيض، و (8) قضايا إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (4,800 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 40 جرام لمخدر الحشيش– 575 جرام لمخدر الهيروين ).
كما تم تنفيذ (4482) حكم قضائى متنوع، و تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة، و ضبط (1300) قضية متنوعة أخرى.
و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (661) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (1 رشاش- 63 بندقية آلية – 118 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 51 طبنجة – 428 فرد محلى الصنع - 2995 طلقة مختلفة الأعيرة – 1752 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها (مسدس- 12 فرد محلى- 5 طلقات نارية - أدوات وأجزاء التصنيع).
و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (423684) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-
(1611) حكم جنائى، و (151427) حكم حبس، و (212843) حكم غرامة، و (57803) حكم مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.