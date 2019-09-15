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حوادث

اليوم.. محاكمة ٣٧ متهما في قضية اقتحام قسم التبين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة ٣٧ مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، في إعادة محاكمتهم لمشاهدة أسطوانة مدمجة.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

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