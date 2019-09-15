خلال حملات.. ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة وتأمين تنفيذ قرارات الإزالة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) لضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة و تأمين تنفيذ قرارات الإزالة.



أسفرت جهودها خلال أسبوع فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (17) تشكيلًا عصابيًا ضموا (57) متهمًا، إرتكبوا (72) حادث سرقة متنوع، و (202) قضية أحداث، و (17443) قضية مرافق عامة، و(20) سيارة مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض (59) جريمة (سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) و ضبط مرتكبيها بإجمالى (89) متهمًا.



و فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ (2583) قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (254051) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، (506) قيادة تحت تأثير مخدر ، (7316) موقف عشوائى ، (544) طمس وبدون لوحات معدنية .



و فى مجال الأمن الإقتصادى.. القضايا التموينية تم ضبط (7052 قضية تموينية متنوعة)..جاءت على النحو التالى:-



ضبط (89) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (14078 إسطوانة بوتاجاز)، و (16) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (87648 لتر)، و(6947) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (1579,804 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "429" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت "274,148 " طن، وكذا "168" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "77,278" طن).



وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (69386) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (48,024,369) جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.