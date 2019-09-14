هل تركوا الجثث للكلاب .. القاهرة تحسم الجدل حول أزمة مقابر عين الحياه

نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بهدم عدد من المدافن بمنطقة عين الحياة ،وترك الرفات بدون نقلها.



وأكدت المحافظة في بيان لها ، أنه نظرا لأعمال التطوير القائمة بالمنطقة ، فقد تم تحديد 52 مقبرة يجب إزالتها كمرحلة أولي لتنفيذ مشروع التطوير.



وتابعت المحافظة أنه تم توفير أماكن بديلة لأصحاب هذه المقابر بمدينة 15 مايو وتم تسليمهم المقابر والتأكيد عليهم بنقل رفات اسرهم بمعرفتهم بواسطة سيارات إسعاف قبل البدء في أعمال الهدم.



وأكدت المحافظة أن ما تم عرضه من صور كانت خلال أعمال نقل الرفات بمعرفة أصحاب المقابر.



