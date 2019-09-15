النصر للبترول: 384 مليون جنيه استثمارات بمشروعات الإحلال

كشف المهندس محمد عبد الله حسن، رئيس شركة النصر للبترول عن قيام الشركة بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن خام خلال العام المالي الماضي، موضحا أنها وفرت جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت .



أضاف أن ذلك الانتاج بلغت قيمته 2ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% على العام السابق.



وأوضح أنه تم ضخ استثمارات قيمتها 384 مليون جنيه في مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة، مشيرًا الى أن التكامل مع شركات البترول في منطقة السويس البترولية ساهم في توفير مواد التغذية للمشروعات من خلال توفير كميات من النافتا اللازمة والسولار والترباين من شركة أنابيب البترول وكذلك النافتا والنافتا الخفيفة لاستكمال تغذية جهاز الإصلاح من شركة السويس لتصنيع البترول.



وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالى مليار دولار.

