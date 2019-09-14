ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

نادي السينما المستقلة يواصل عروضه بالهناجر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
طارق موسى
وسط حضور كبير، واصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادى السينما المستقلة بالقاهرة، مساء اليوم السبت بمركز الهناجر.

عرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائي القصير " حلم واضح" للمخرج مازن لطفي والروائي القصير "شباك ازاز" للمخرج عمر صلاح مرعي وفيلم "ملح الفن الكومبارس"اخرج عمر حمدي اضافة الي فيلم " مزامير داوود" للمخرجة دينا رفاعي.

عقب العروض اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي اسلام احمد علي حيث تمت مناقشة الافلام مع صناعها و الجمهور .

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب السبت الثاني من كل شهر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للسينما يواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر السبت

القومي للسينما يواصل عروض نادى السينما المستقلة بالهناجر

بمشاركة 3 أفلام روائية.. السينما المستقلة تواصل عروضها في الهناجر

تواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر

نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر.. السبت القادم

السبت.. نادي السينما المستقلة يواصل عروضه بالهناجر

ترشيحاتنا

صورته عاريًا .. تجديد حبس سيدة بالدقهلية خدرت زوجها لأخذ أمواله

شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت

أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلى على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية

الحجي ضيوف ينزل أرض الملعب بعد انتهاء مباراة الزمالك وجينراسيون لهذا السبب..صور

بعد 3 أسابيع جواز.. عروسة الدقهلية تطعن زوجها وتفر هاربة

الهدف الـ 17.. وليد سليمان يعادل رقم حسام حسن الإفريقي مع الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا