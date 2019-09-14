نادي السينما المستقلة يواصل عروضه بالهناجر

وسط حضور كبير، واصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادى السينما المستقلة بالقاهرة، مساء اليوم السبت بمركز الهناجر.



عرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائي القصير " حلم واضح" للمخرج مازن لطفي والروائي القصير "شباك ازاز" للمخرج عمر صلاح مرعي وفيلم "ملح الفن الكومبارس"اخرج عمر حمدي اضافة الي فيلم " مزامير داوود" للمخرجة دينا رفاعي.



عقب العروض اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي اسلام احمد علي حيث تمت مناقشة الافلام مع صناعها و الجمهور .



يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب السبت الثاني من كل شهر.