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اقتصاد

اليوم .. 25 شركة برازيلية تبحث دعم التعاون مع مصر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
الغرف التجارية
الغرف التجارية
ولاء عبد الكريم
يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى يضم أكثر من 25 صاحب شركة من كبار رجال الأعمال البرازيليين برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغذاء البرازيلي.

ويأتي استقبال الوفد البرازيلي ليؤكد الجهود المكثفة الذي يبذلها مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية في ثوبه الجديد من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل ولدعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول المختلفة خلال دورته الجديدة.

وقال المهندس ابراهيم العربي إنه سيتم تنظيم اجتماعا موسعا يضم الطرفين المصري والبرازيلي في قطاعات مختلفة من بينها (اللحوم والدواجن والصناعات الغذائية والثروه الحيوانية والحاصلات الزراعية وتجارة عامة ).

ويقوم الجانب المصري بعرض تفصيلى عن مناخ الاعمال والفرص الاستثمارية فى مصر، ويعرض الجانب البرازيلي من رؤساء جميعات رجال الأعمال والغرفة العربية البرازيلية سبل دعم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين.


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