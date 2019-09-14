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أخبار العالم

كوندوليزا رايس تنتقد إهمال إدارة ترامب للديمقراطية وحقوق الإنسان

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:33 م
وزيرة الخارجية الأمريكية
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس
أحمد محرم
انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس إهمال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي مقابلة معها لقناة "بي بي إس" قالت رايس "الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان لا يرقى إلى مستوى رفض أن يحيا أي شخص في ظل الطغيان، وهذا الالتزام ليس واضحًا أو قويًا بالدرجة التي تمنيت رؤيتها".

وأشادت رايس رغم ذلك بمساندة إدارة ترامب للمعارضة في فنزويلا، كمثال على اهتمام إدارته بالديمقراطية في بعض البلدان.

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