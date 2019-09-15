اليوم.. انطلاق المنتدى التجاري المصري الإيطالي



وقال مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، إن منتدى التجارة الأول بين البلدين الذي تنظمه الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية تحت رعاية إقليم مقاطعة كمبانيا، عاصمة جنوب إيطاليا.



وأضاف إبراهيم عشماوي أنه من المقرر أن يحضر المنتدى نحو 200 شركة إيطالية تمثل تخصصات متعددة من الأنشطة التجارية، فضلا عن رجال الصناعة والمستثمرين المهتمين بشئون الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، وإنشاء المولات والمراكز التجارية وأسواق الجملة وغيرها من الأنشطة الخادمة والمكملة للتجارة الداخلية.



وأشار إلى أن المنتدى يشهد توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والايطالية ممثلة في حكومة كمبانيا تتناول الوثيقة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار ورافده بين مصر وايطاليا.



يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلا عن الحكومة المصرية، اليوم، الأحد، أعمال "المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا - الفرص الاستثمارية"، والذي تحتضنه مدينة نابولي خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة كبيرة بين من الشركات المصرية والمصرية.