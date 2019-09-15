ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. انطلاق المنتدى التجاري المصري الإيطالي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلا عن الحكومة المصرية، اليوم، الأحد، أعمال "المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا - الفرص الاستثمارية"، والذي تحتضنه مدينة نابولي خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة كبيرة بين من الشركات المصرية والمصرية. 

وقال مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، إن منتدى التجارة الأول بين البلدين الذي تنظمه الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية تحت رعاية إقليم مقاطعة كمبانيا، عاصمة جنوب إيطاليا.

وأضاف إبراهيم عشماوي أنه من المقرر أن يحضر المنتدى نحو 200 شركة إيطالية تمثل تخصصات متعددة من الأنشطة التجارية، فضلا عن رجال الصناعة والمستثمرين المهتمين بشئون الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، وإنشاء المولات والمراكز التجارية وأسواق الجملة وغيرها من الأنشطة الخادمة والمكملة للتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن المنتدى يشهد توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والايطالية ممثلة في حكومة كمبانيا تتناول الوثيقة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار ورافده بين مصر وايطاليا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التجارة الداخلية: طرح 10 فرص استثمارية في 6 محافظات بقيمة 40 مليار جنيه

أول تعليق من التموين على زيادة أسعار المحروقات

الحكومة توقع 8 عقود شراكة مع مستثمرين بالمحافظات لإنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية حديثة.. وزير التموين: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 4 أشهر

التجارة الداخلية في الصدارة.. ننشر تفاصيل إنشاء 8 مراكز لوجستية لتوفير السلع بالمحافظات

غدا.. افتتاح المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا

ترشيحاتنا

بعد إصابة عاصي الحيلاني.. كيف تتفادى السقوط من على الحصان

أنا صاحب الكورة .. الزمالك يتجرع هزيمة أفريقية في المتناول .. أسبابها وحلول لقاء العودة .. فيديو

تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك

حظك اليوم الأحد15 /9 /2019 برج العقرب على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

اخبار البرلمان: هبوط اسعار البنزين والغاز والسولار في هذا الموعد.. ومفاجأة برلمانية بشأن الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور