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محافظات

أطقم ضيافة في استقبالهم.. غدا | إعادة تشغيل معبر رفح أمام العالقين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:07 م
معبر رفح
معبر رفح
احمد صالح
قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء غدا الأحد في الاتجاهين أمام العالقين والحالات الإنسانية، وكذلك الطلبة الذين يدرسون في مصر والدول العربية وذلك بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية.

وأكدت المصادر، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر لعبور المسافرين في الجانبين من العالقين والطلاب والقائمين برحلات علاج في المراكز الطبية بالقاهرة والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات في مصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج إلى جانب العائدين من رحلة عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضافت المصادر، أنه يتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين علاوة على توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

وفي نفس السياق.. يبدأ توافد الحافلات الي صالتي الوصول والسفر اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا لإنهاء إجراءات السفر من الجانبين.

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