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الباز: السيسي صارح الجميع بأن 25 يناير عمل ثوري خرج للإصلاح وانحرف عنه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:04 م
محمد الباز
محمد الباز
حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صارح الجميع اليوم في مؤتمر الشباب أن 25 يناير فعل ثوري خرج بيه ناس محاولة للإصلاح، إلا أنه تم الانحراف عنه، ومصر هي من دفعت الثمن.

وأضاف "الباز" خلال تقديمه لبرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه لو حاصرتنا الخسائر التي تكبّدتها مصر بعد الثورة، لوجدناها جسيمة بكل ما تعنيه الكلمة.

وتابع رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، أن الرئيس أرسل رسالة واضحة وصريحة بأن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة، وهو الحائل الوحيد دون أعداء البلد الذي يحاولون الإيقاع بمصر.

وأوضح "الباز"، أن الدولة المصرية لن تسقط.. لن تسقط ما دام الجيش المصري صلب ومتماسكًا، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي.
واستطرد الدكتور محمد الباز، "الرئيس لا يهدر المال العام ولكن يقتني المال العام، وهناك متحف في قصر عابدين للمقتنيات والهدايا التي استقبلها السيسي منذ أن أصبح رئيساً".

وتابع: "بعض من مرضى القلوب، قالوا إن الرئيس السيسي اعترف بأنه بنى قصوراً وجدد مقبرة لوالدته، والأجهزة أصابت والرئيس أخطأ"، موضحًا أنه رغم أنه كان يرفض حديث الرئيس إلا أن حديثه كان بردًا وسلامًا على قلوب ملايين تأثروا بما قيل خلال الأيام الماضية.

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