لويس توملينسون يطرح كليب Kill My Mind .. فيديو

طرح النجم العالمى لويس توملينسون فيديو كليب جديد بعنوان Kill My Mind وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.



وكان لويس قد طرح الاغنية عبر قناته منذ اسبوع تقريبا وحققت نجاحا كبيرا وهو ما دفعه لطرح الفيديو كليب الخاص بها اليوم والذى قام باخراجه شارلى لايتنينج.



وكان لويس عضوا بالفرقة البريطانية-الأيرلندية العالمية ون دايركشن وهو لاعب كرة قدم من شبه المحترفين، وانضم توملينسون حاليا لـنادي دونكاستر روفرز في دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم وإتجه نحو إطلاق مسيرة موسيقية مستقلة ومنفصلة عن الفرقة منذ انفصالها في سنة 2016، وذلك بإصداره لأغنية فقط اصمدي مع الدي جي الأمريكي ستيف أوكي في 10 ديسمبر 2016، والتي كتبها في والدته التي توفيت في نفس الشهر من نفس السنة بعد معاناة من سرطان الدم.



وصلت الأغنية للمركز الثاني في تصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة، والمركز الأول في مخطط أفضل الأغاني علي آي تيونز. في 21 يوليو 2017 أصدر توملينسون أغنية العودة إليك مع المغنية الأمريكية بيبي ريكسا. وفي 1 ديسمبر 2017 أصدر أغنية أفتقدك. وفي 7 مارس 2019 أصدر أغنية كلينا، والتي كتبها عن والدته أيضا.