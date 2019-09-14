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برلمان

مختار خليفة: ثقتنا بالرئيس السيسي مبنية على موقفه التاريخي في ثورة 30 يونيو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:54 م
محمد مختار خليفة
محمد مختار خليفة أمين حزب مستقبل وطن عن قسم أكتوبر و زايد
عبد الرحمن سرحان
أكد محمد مختار خليفة أمين حزب مستقبل وطن عن قسم أكتوبر و زايد إن ثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي مبنية على موقفه التاريخي في ثورة ٣٠ يونيو وانحيازه لصف الشعب ضد جماعة الإخوان الإرهابية و تحمله للمسؤولية.

وأضاف مختار في تصريحات صحفية له اليوم تعقيبا على فاعليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب أن "ثقتنا لن تهتز في قياداتنا بل ستزيد تدعم وحدة الصف و الدفع نحو تحقيق أهداف التنمية وتطور البلاد".

وشدد على أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة اتسمت بالشفافية والمصداقية والوضوح وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح للبناء والتنمية مؤكدا أن الدولة المصرية تقود تنمية شاملة على كافة المستويات

ولفت إلى أن مؤتمر الشباب يعتبر احد نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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