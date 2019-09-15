للتسهيل على المتدربين في الصحف .. خطة إعلام الأزهر الجديدة لحضور الطلاب

كشف الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عن خطة الكلية الجديدة للتسهيل على الطلاب في مسألة الحضور والغياب.



وأضاف السعيد، في تصريح له، أنه تقرر أن يكون الحضور على النحو التالي :

طلاب الفرقتين الأولى والرابعة سيحضرون محاضراتهم النظرية في أيام السبت ، والأحد ، والإثنين.ومحاضرات العملي في يوم الثلاثاء .



أما بالنسبة لحضور طلاب الفرقتين : الثانية ، والثالثة في مواد النظري فستكون في أيام الثلاثاء ، والأربعاء والخميس ومحاضرات العملي في يوم الاثنين.



وتابع : بهذا سيكون حضور كل طالب بالكلية أربعة أيام فقط ، حتى يتمكن الطلاب الذين يتدربون في وسائل الإعلام المختلفة، أو مرتبطون بأعمال أخرى أن يوفقوا أوضاعهم بناء على هذا النظام ، مع التأكيد أن اليوم الدراسي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى أن ينتهي وقت المحاضرات ، يتخلله نصف ساعة استراحة من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية عشرة ونصف وذلك لصلاة الظهر.



وناشد الطلاب بضرورة الالتزام بالخطة الجديدة حتى يتعرض أي طالب للحرمان من دخول الامتحان إذا زادت أيام الغياب لديه، حيث ستقوم الكلية بتطبيق اللائحة التي تنص على أن لا تقل نسبة الحضور عن ٧٥ % .