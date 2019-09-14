بعد الهجوم الإرهابي.. وزراء الداخلية العرب يصدر بيانا هاما حول استهداف معلمين في السعودية

ادانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي استهدف به الحوثيون معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.



وقالت الامانة فى بيان لها انها تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامي، لتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين

