ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد الهجوم الإرهابي.. وزراء الداخلية العرب يصدر بيانا هاما حول استهداف معلمين في السعودية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:00 م
صورة أرشيفية - وزراء
صورة أرشيفية - وزراء الداخلية العرب
مصطفى الرماح
ادانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي استهدف به الحوثيون معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الامانة فى بيان لها انها تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامي، لتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيق بخير.. التفاصيل الكاملة لـ حريق أرامكو السعودية.. الحوثيون يعلنون مسئوليتهم ويعترفون: لنا جواسيس.. فيديو

حريق أرامكو.. أول فيديو من بقيق يرصد الأوضاع بعد الهجوم الإرهابي

الكويت تدين الهجوم على معملين لشركة أرامكو

البحرين تدين الهجوم الإرهابي على منشأتين لشركة أرامكو السعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعين لشركة أرامكو بالسعودية

الأردن يعلق على استهداف منشآت أرامكو السعودية في بقيق

ترشيحاتنا

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة وتعثر أتليتكو

أحمد موسى يكشف سر اجتماع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تركيا اليوم.. فيديو

الحجي ضيوف ينزل أرض الملعب بعد انتهاء مباراة الزمالك وجينراسيون لهذا السبب..صور

فيديوجراف | تفاصيل مرض مؤمن زكريا وحقيقة اعتزاله وموقف الخطيب

القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

حقنوها بمهدئات.. اختطاف هندية من منزلها واغتصابها جماعيا طوال شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور