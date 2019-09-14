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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة وتعثر أتليتكو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:05 م
لاعبو ريال مدريد
لاعبو ريال مدريد
إسماعيل محمود
انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ، حيث حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ليفانتي ، واكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا بخماسية ، بينما خسر المتصدر أتليتكو مدريد أمام ريال سويسيداد بثنائية.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم.

المركز الأول: أتليتكو مدريد : 9 نقاط

المركز الثاني : ريال مدريد : 8 نقاط

المركز الثالث : أتليتك بيلباو : 8 نقاط

المركز الرابع برشلونة : 7 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة وتعثر أتليتكو

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