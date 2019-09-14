جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة وتعثر أتليتكو

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ، حيث حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ليفانتي ، واكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا بخماسية ، بينما خسر المتصدر أتليتكو مدريد أمام ريال سويسيداد بثنائية.



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم.



المركز الأول: أتليتكو مدريد : 9 نقاط



المركز الثاني : ريال مدريد : 8 نقاط



المركز الثالث : أتليتك بيلباو : 8 نقاط



المركز الرابع برشلونة : 7 نقاط