برلماني يفجر مفاجأة عن الهارب محمد علي

كشف محمد شيمكو وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المؤامرة التي يقودها المدعو محمد على في اسبانيا ضد الدولة المصرية، موضحًا جميع الألاعيب التي يستخدمها في التأثير على عقول المصريين بالاضافة إلى الأسباب التي تدفعه إلى ذلك.



وقال "شيمكو" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر من أقوى الدول التي تتميز بقوامة عسكرية ممتازة بفضل أن الجيش المصري حافظ على صدارته لأقوى الجيوش العربية والافريقية فهو يتميز بنظامية والقوة النارية الطاغية، وذلك يجعل مصر مستهدفة من جانب أشرار العالم الذين ينتظرون فرصة واحدة للنيل من هذا الجيش العملاق ومن تاريخ وحضارة مصر.



وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن هناك حروبا تسمى بالحرب الرابعة التي تعتمد كليًا على الشائعات في المقام الأول وتستخدم في حالة عجز قدرة العدو على إلحاق الضرر بالطرف الآخر عسكريًا، وهذه الحرب للأسف تستخدم ضد مصر حاليًا.



وأكد النائب، أن هناك مجموعة من الطوائف التي تريد تدمير مصر استخدموا شخص يدعي محمد على لديه مالديه من طرق تعبيرية للتلاعب في عقول المصريين، لافتًا إلى أنه كان يعمل ممثلًا في السابق وهذه الطرق التي يستخدمها في هز كيان المواطن المصري كلها مشاهد تعبيرية تستخدم في المسلسلات والأفلام نشاهدها عبر القنوات التلفزيونية وليس لها أساس من الصحة.



كما أوضح النائب أن مصر محفوظة من الله سبحانه وتعالى إضافة إلى أنها مذكورة في القرآن الكريم، وذلك يجعلها سدا منيعا ضد الصدمات التي يشنها الافاقون والكذابون وأعداء الوطن، وخير دليل على ذلك ما تم الإعلان عنه مباشرة بعد قيام المدعو محمد على بالهجوم على مصر فتوجه والده وأخوه بكشف حقيقته أمام الجميع، حيث أكدوا جميعًا أنه قام بأكل مال اولاد اخيه إبراهيم المتوفي بطريقة بشعة تشمئز منها النفوس الطاهرة.



وتابع النائب قائلا:" شخص مثل محمد على استباح مال أخيه المتوفي وأبنائه اليتامى وأخذه بطريقة شيطانية من المتوقع والمؤكد أن يفعل أي شئ حتى الخيانة للوطن فمن غير الممكن أن يشهد الاب والاخ على الابن بهذه الادعاءات إلا إن كان يستحق أكثر من ذلك وننتظر منه المزيد والمزيد أيضا".



وأكد النائب أن الطريقة التي سافر بها إلى إسبانيا والتجهيزات الكبيرة التي كانت في انتظاره من مدارس لاولاده بالاضافة إلى مسكن ومكتب يبث منه الاكاذيب تدل دلالة واضحة أن هناك مجموعة سرية ينتمي إليها وتموله بدون شك.