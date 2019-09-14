باحث: الإخوان أكثر المستفيدين من أحداث 11 سبتمبر .. فيديو

قال الدكتور محمد جمعة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن الإخوان المسلمين هم أكثر المستفيدين بأحداث 11 سبتمبر، ومهدّت الطريق لهم.





وأضاف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» أن النخب الليبرالية في الغرب تساهلت وغطت الطرف عن مظاهر التطرف للإخوان المسلمين.



