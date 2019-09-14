باحث: الإخوان أكثر المستفيدين من أحداث 11 سبتمبر .. فيديو

قال الدكتور محمد جمعة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن الإخوان المسلمين هم أكثر المستفيدين بأحداث 11 سبتمبر، ومهدّت الطريق لهم.
وأضاف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» أن النخب الليبرالية في الغرب تساهلت وغطت الطرف عن مظاهر التطرف للإخوان المسلمين.
وأوضح الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن النخب الليبرالية راهنت على المستقبل، مشيرا إلى أن تجربة الإخوان المسلمين في مصر قدمت أكثر هذه النماذج فجاجة، ودخلت مصر قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب في عام 2015.