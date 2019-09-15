بعد 250 سنة من اكتشافه.. علماء يتعرفون على هوية تمساح عمره 180 مليون سنة

تمكن علماء الحفريات من التعرف على هوية تمساح عاش قبل 180 مليون عام، وذلك بعد العثور على بقايا منذ 250 عاما بألمانيا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على جمجمة التمساح العتيق في بلدة بافارية الألمانية في سبعينيات القرن الثامن عشر، لكن الباحثين اكتشفوا الآن أن هذا التمساح من فصيلة ميستريوصور لورياردي.



وففقًا للعلماء فإن تلك الفصيلة من الديناصورات كان لها فك طويل وأسنان مدببة وكانت تعيش على تناول الأسماك كان يعتقد أن الحيوان كان جزءًا من نوع مشابه ، يعرف باسم Steneosaurus bollensis ، والذي كان موجودًا في نفس الوقت تقريبًا.



وأوضح علماء الحفريات أن التمساح المنقرض الذي كان يعيش في المياه الاستوائية في العصر الجوراسي، كان يصل طوله بنحو 4.5 مترًا.



حدد علماء الحفريات هواية التمساح المنقرض من خلال مقارنة الحفريات المكتشفة في كل من المملكة المتحدة وألمانيا.



وقال الباحثون إن اكتشاف حفريات في ألمانيا والمملكة المتحدة في الوقت الحاضر يدل على أن هذه الأنواع يمكن أن تسبح بسهولة بين الجزر ، مثل التماسيح الحديثة في المياه المالحة.