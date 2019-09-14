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أخبار البلد

استشاري علم نفس: محمد علي يعاني صدمة نفسية واضطرابات في الشخصية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:27 م
صدى البلد
لمياء الياسين
نشر الفنان الهارب محمد علي عددا من الفيديوهات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة لمصر.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة ايمان الجندى استشارى علم النفس والخبير التربوى إن أفعال وفيديوهات الهارب محمد علي تنم عن تصرفات نابعة من شخص يعانى من صدمة نفسية واضطرابات في الشخصية أثرت بشكل كبير على انفعالاته وردود أفعاله وفقا لكلامه.

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