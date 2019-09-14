اهم اخبار اليوم | 27 رسالة من السيسي.. وحقيقة جثث عين الحياة وزواج محمد رمضان وحلا شيحة.. وهذه قصة حمزة بن لادن

نشر موقع صدي البلد عدة أخبار مهمة منها رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب وحقيقة جثث مدافن عين الحياة بالقاهرة وأيضا رد محمد رمضان علي شائعة زواجه من حلا شيحة وأخيرا قصة حمزة بن لادن محير المارينز.نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بهدم عدد من المدافن بمنطقة عين الحياة ،وترك الرفات بدون نقلها.وأكدت المحافظة في بيان لها ، أنه نظرا لأعمال التطوير القائمة بالمنطقة ، فقد تم تحديد 52 مقبرة يجب إزالتها كمرحلة أولي لتنفيذ مشروع التطوير.وتابعت المحافظة أنه تم توفير أماكن بديلة لأصحاب هذه المقابر بمدينة 15 مايو وتم تسليمهم المقابر والتأكيد عليهم بنقل رفات اسرهم بمعرفتهم بواسطة سيارات إسعاف قبل البدء في أعمال الهدم.كشف الفنان محمد رمضان عن حقيقة زواجه من الفنانة حلا شيحة وهو ما تردّد منذ فترة وتحديدا بعد مشاركتهما فى مسلسل "زالزال" والذى عرض فى رمضان الماضى.وقال محمد رمضان خلال تكريمه فى مهرجان الفضائيات: إن كل ما تردّد بشأن زواجي من حلا شيحة مجرد شائعة وهي صديقة عزيزة وصديقة زوجتي ايضا.وكان محمد رمضان قد كشف خلال الحفل عن بعض أعماله الجديدة والتى يقوم بالتحضير لها فى الفترة الحالية ولعل أبرزها أغنية "سلطان" والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية نقله لمستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.وقال محامي بن علي منير بن صالحة، امس الجمعة، إن بن علي البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا"، وأنه يعالج منذ سنوات من سرطان البروستاتا، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وحسمت ابنة الرئيس التونسي الأسبق الجدل حول صحة والدها قائلة إن والدها بن علي بخير، مكذّبة بذلك ما أشار له المحامي منير بن صالحة عبر صفحته على "فيسبوك".عد مرور ثماني سنوات من مقتل والده على يد قوات "السيلز"، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لأدن، والذي قتل في عملية نفذتها قوات البحرية الأمريكية المارينز في باكستان عام 2011.عملية مقتل حمزة بن لادن على يد القوات الأمريكية لا تختلف كثيرا عن طريقة مقتل والده فالعمليتان يجمعهما أنه تم تنفيذهما في إطار عمليات القوات الأمريكية لمكافحة الإرهاب –على حد وصفهم- في ظل التهديدات المستمرة التي يمارسها تنظيم القاعدة للولايات المتحدة الامريكية.شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.أثارت فتوى إباحة تجسيد الصحابة في الأعمال الفنية جدلًا كبيرًا، بعدما أباحت دار الإفتاء المصرية تجسيد الصحابة الكرام ما عدا العشرة المبشرين بالجنة -رضي الله عنهم جميعًا- وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.