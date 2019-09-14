أخيراً.. الأهلي يكشف السبب وراء عدم إذاعة مباراته مع كانو سبورت

تحدّث طارق قنديل، رئيس بعثة النادي الأهلي بغينيا الاستوائية، وعضو مجلس الإدارة بالنادي عن فوز الفريق على كانو سبورت بذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين.





وقال "قنديل" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الأجواء كانت مثالية وكنت واثقاً في لاعبي الفريق أن يكونوا على قدر المسئولية".





وتابع: "بداية جيدة لمشوار الأهلي في أفريقيا وإن شاء الله ربنا يكرم بالخير وتكون بداية استعادة بطولة أفريقيا مرة أخرى".



