ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: الإرهاب ضرب 77 دولة وأصبح يمتلك تكنولوجيا عالية في التسليح .. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:50 م
داعش
داعش
عمرو ممدوح
قال الدكتور محمد جمعة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإرهاب توسع أفقيًا، وأصبحت التنظيمات الإرهابية تحوز على أسلحة ذات تكنولوجيا عالية.

وأضاف "جمعة"، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن الإرهاب ضرب 77 دولة، مشيرا إلى أنه قبل أحداث 11 سبتمبر لم نرى سوى الإعلان عن 4 دويلات جهادية.

وأوضح الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أنه بعد أحداث 11 سبتمبر، تم الإعلان عن 19 دويلة إرهابية، مشيرًا إلى أن ذلك هو التوسع الأفقي للإرهاب.

ترشيحاتنا

حقيقة زواج محمد رمضان من حلا شيحة.. فيديو

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

منة فضالي والأسطورة معاً .. شاهد

فيديوجراف | عاصي الحلاني ينجو من الموت.. تفاصيل إصابته بفقدان الذاكرة

تعرف على سبب غياب أشرف بن شرقي عن مباراة الزمالك وجينراسيون

أبويا ضيع مستقبلي.. قهوجي يمارس الجنس مع طفلته.. والطبيب: حامل في الرابع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور