باحث: الإرهاب ضرب 77 دولة وأصبح يمتلك تكنولوجيا عالية في التسليح .. فيديو

قال الدكتور محمد جمعة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإرهاب توسع أفقيًا، وأصبحت التنظيمات الإرهابية تحوز على أسلحة ذات تكنولوجيا عالية.





وأضاف "جمعة"، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن الإرهاب ضرب 77 دولة، مشيرا إلى أنه قبل أحداث 11 سبتمبر لم نرى سوى الإعلان عن 4 دويلات جهادية.



