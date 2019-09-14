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أخبار العالم

توقف الإنتاج.. أول تعليق من وزير الطاقة السعودي على استهداف معملي أرامكو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:38 م
الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
محمد مجدي
قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزيرالطاقة السعودي، إن تعرض معامل شركة أرامكو السعودية لهجمات إرهابية اليوم السبت أدى إلى توقف عمليات الإنتاج.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، تعرضت لعدة تفجيرات إرهابية اليوم السبت، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، لافتا إلى أن هذه العمليات الإرهابية أدت إلى توقف عمليات الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد أن التقديرات الأولية لنتائج هذه الهجمات تفيد بتوقف كمية إمدادات الزيت الخام بنحو 50% من إنتاج الشركة، مؤكدا أنه سيتم تعويض هذا الجزء من الانخفاض لعملاء أرامكو من خلال المخزونات.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن هذه الهجمات الإرهابية أدت إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 50%.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن الإمدادات المحلية لم تتأثر بهذه الهجمات، فلم تتأثر إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، لافتا إلى أن الشركة في طور تقييم الآثار الناجمة عن هذه الهجمات الإرهابية.

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