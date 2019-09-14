إعادة افتتاح السوق المصري أمام منتجات الألبان البرازيلية

أعلنت وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والإمداد البرازيلية، تيريزا كريستينا ، عن افتتاح السوق المصري لمنتجات الألبان البرازيلية حيث يتيح هذا الإجراء الوصول إلى سوق محتمل يضم 100 مليون مستهلك.



جاء ذلك علي هامش زيارتها الرسمية لمصر.



وأوضحت السفارة البرازيلية في بيان لها أنه كان قد تم تعليق صادرات الألبان البرازيلية إلى مصر منذ عام 2015 ، حيث كانت موضع مفاوضات ثنائية منذ عام 2016.



وقالت السفارة في بيانها أن موافقة السلطات المصرية على الشهادة الصحية الدولية تعتبر أول شرط مسبق لصادرات الألبان.



واتمت بيانها قائلة أن مصر تعد أول أربع دول يزورها الوزير تيريزا كريستينا في مهمة إلى الشرق الأوسط. حتى 23 سبتمبر تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.