جروس يقترب من تدريب الأهلي السعودي بعد إقالة برانكو

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي بشكل رسمي إقالة المدرب الكرواتي برانكو بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة آخرها خسارته من الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف.





وكشفت تقارير سعودية أن السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والذي تولي الأهلي فى الموسم قبل الماضى، وبعدها أن ينتقل إلى مصر لتولي القلعة البيضاء.





وعقدت إدارة الأهلي اليوم اجتماعًا مُغلقًا في ملعب "الجوهرة" إلى جانب المشرف على الفريق الأمير منصور بن مشعل لاتخاذ قرار إقالة المدرب الذي فشل في قيادة الفريق في العديد من المواجهات وخروجه من البطولة الآسيوية.



