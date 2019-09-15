موجز السوشيال ميديا...منة فضالي والأسطورة معًا...حسام غالى يسخر من مباراة الأهلى وكانو سبورت...مصطفى خاطر يعلق على محمد صلاح وفرمينيو بطريقة كوميدية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
الجواز حلو.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بعدد من الصور..شاهد
شاهد | حسام غالى يسخر من مباراة الاهلى وكانو سبورت.. بهذه الطرية
مصطفى خاطر يسخر من محمد صلاح وفرمينيو بطريقة كوميدية...شاهد
شاهد... محمد رمضان مع سيارته الـ رولز رويس.. والجماهير ترد بتعليقات مبهجة
مى سليم فى إطلالة جذابة...والجمهور يتغزل فيها.. شاهد
منة فضالي والأسطورة معًا .. شاهد
شاهد.. سيرين عبد النور على شاطئ البحر في أنطاليا بتركيا.. فيديو
الجواز حلو.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بعدد من الصور..شاهد
شاهد | حسام غالى يسخر من مباراة الاهلى وكانو سبورت.. بهذه الطرية
مصطفى خاطر يسخر من محمد صلاح وفرمينيو بطريقة كوميدية...شاهد
شاهد... محمد رمضان مع سيارته الـ رولز رويس.. والجماهير ترد بتعليقات مبهجة
مى سليم فى إطلالة جذابة...والجمهور يتغزل فيها.. شاهد
منة فضالي والأسطورة معًا .. شاهد
شاهد.. سيرين عبد النور على شاطئ البحر في أنطاليا بتركيا.. فيديو