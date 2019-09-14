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رياضة

لهذا السبب .. نجم الاهلي يحذر لاعبي الزمالك من مباراة العودة أمام جينراسيون السنغالي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:52 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
حسام الحارتي
علق عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، على هزيمة نادي الزمالك من فريق جينراسيون السنغالي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم والتي انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف قائلا :" أداء الزمالك اقل من المتوسط ".

عماد متعب يعلق على أداء نادي الزمالك

وأضاف عماد متعب خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي جينراسيون السنغالي استطاعوا تقديم اداء جيد للغاية وخوض المباراة بكافة الإمكانيات ، مشيرا إلى ضياع العديد من الفرص خلال خوض المباراة .

عماد متعب يحذر لاعبي الزمالك

حذر عماد متعب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مهاجم فريق جينراسيون " مامي ليمولي "، الذي أحرز هدفي اللقاء في شباك الزمالك مشيرا الي امتلاكه العديد من الإمكانيات التي تساعده على الوصول الي مرمي منافسه بكل سهولة.

الزمالك يتعثر أمام جينراسيون

وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام جينراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

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