عدلي القيعي يكشف تفاصيل لأول مرة عن محاولات خطف الزمالك لـ نجم الاهلي

أكد عدلي القيعي مدير تعاقدات النادي الأهلي أن التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، لم يتردد مرة واحدة في التوقيع للمارد الأحمر.





وأضاف "القيعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، خلال حوار مع انيس بوجلبان على فضائية الأهلي، أن بوجلبان تواجد في القاهرة للاطلاع على العقود وابرام التعاقد، وقلت له سأتوضأ لأصلي الفجر ولن انتظر توقيعك عقب الصلاة، فتم التوقيع قبل الصلاة وتوجهنا للفجر سويًا.





وأشار القيعي الى أن بوجلبان قال له إنه يوجد ناد آخر يريد ان يوقع معه بأجر أعلى، ولكن اسم النادي الاهلي هو من جعله يعشق الكرة المصرية.



