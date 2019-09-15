جوالة هندسة حلوان تدعو الطلاب الجدد لممارسة الأنشطة الكشفية بالعام الجديد

عقب ظهور نتائج تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، دعت عشيرة جوالة كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها حلوان والمطرية الطلاب الجدد للانضمام لنشاط الجوالة والتمتع بالاشتراك بنادي حارس للكشافة البحرية بالدقي والتمتع برياضات التجديف وغيرها من الرياضات الكشفية البحرية.



وأوضح القائمون على نشاط الجوالة بالكلية أن أنشطتها تساعد على تنمية مهارة التعلم بين الطلاب واستماع الآخرين وتساعد على نشر روح العمل الجماعى و اكتساب العديد من المهارات و بناء النفس.



جدير بالذكر أنه على الطلاب الجدد الراغبين بالانضمام لنشاط الجوالة ملء هذه الاستمارة :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj2614jrvxl9b8Gv7pY3xZUCtCbdmBLPuUGoVgdSPkO6QH9Q/viewform?fbclid=IwAR2gkNQp6IUTO4O-fRwHS1VudPZGMTlY4FT5x5YCZwjEbwm6rhy2hsmjIZo