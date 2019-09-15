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مرأة

هيندم في المستقبل.. أطباء نفسيون: هذه الأمراض في شخصية محمد على

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:06 م
الفنان الهارب محمد
الفنان الهارب محمد على
لمياء الياسين -اسماء محمد
قال استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، الدكتور محمد هانى، إن الفنان الهارب محمد على ليس الشخص الذى ينساق وراءه، ويؤخذ كلامه على محمل الجد.

وأكد استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن تصرفات المقاول محمد على التى تتضح بشكل كبير من خلال متابعة فيديوهاته؛ تدل على أنه شخص غير سوىّ، ويعانى اضطرابات نفسية، وقد يكون هدفه من وراء تلك الفيديوهات هو الشو الإعلامى، وبالطبع لم يصدقه كثيرون أو ينساقون وراء كلامه أو فيديوهاته المضللة.

وأوضح استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن دليل معاناة الفنان الهارب من اضطرابات نفسية؛ يتضح من فيديوهاته وتعبيرات وجهه فى الفيديوهات، كما أنه بالتأكيد سيندم بعد فترة؛ بعد أن يعيد ترتيب أوراقه من جديد، ولكن بعد فوات الأوان.

كما قالت الدكتورة اعتماد عبد الحميد، استشاري نفسي، إن الفيديوهات التي بثها محمد على، وأثارت ضجة على السوشيال ميديا لا تدل إلا على وجود خلل في شخصيته. 

وأضافت الدكتورة اعتماد عبد الحميد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز الاضطرابات النفسية التي ظهرت في فيديوهات محمد على :

- حب العظمة، حيث ظهر هذا في أكثر من فيديو خاص عندما نشر صورة وكتب عليها الكثير من عبارات المدح، وهذا لا يدل إلا على حب العظمة، والشعور بالتميز عن الآخرين. 

- حب الشهرة، فما لم ينجح في تحقيقه في مجال التمثيل تمكن من الوصول إليه بعد هذه الفيديوهات، حيث تخطت نسب مشاهدتها الملايين، وهو ما يدفعه إلى الاستمرار في بثها. 

- لم ينجح في أي شيء سوى جمع المال، وهناك احتمالات كثيرة أنه يكن بطرق غير مشروعة. 

ورجحت الدكتورة اعتماد عبد الحميد، أن تكون هناك مؤسسة تسعى لهدم الشباب هي من قامت بالدفع لـ محمد على، وتشجيعه على بث هذه الفيديوهات من خلال تصدير النموذج السيئ للشباب في أبهى صوره؛ مما يشعرهم بالإحباط، ويقتل طموحهم إلا في حالة ثبوت إصابته بإحدى الاضطرابات النفسية.

وكان الفنان الهارب محمد على، نشر عددًا من مقاطع الفيديو المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بغرض الإساءة لمصر.

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