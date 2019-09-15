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فن

الانتهاء من قصر ثقافة توشكى خلال شهرين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
عماد بيومي
عماد بيومي
أحمد إبراهيم
أكد المهندس عماد بيومي، المسؤول عن أعمال إنشاء قصر ثقافة توشكى الجديد بنصر النوبة بمحافظة أسوان، أنه جارٍ الانتهاء من إنشاءات وتجهيزات القصر خلال الشهرين المقبليين ليكون جاهزا للافتتاح قبل نهاية العام الحالى .

وأضاف «بيومي» في تصريحات أن قصر الثقافة يقع على مساحة 1200 مترا مربعا، ويتكون من مسرح يسع لنحو 200 كرسي، به مقصوره ومجهز بكافة أجهزة الصوت والإضاءة المسرحية وغرف للممثلين وقاعات أنشطة ومعلومات ومكتبه للكبار وأخرى للصغار وقاعات لورش للحرف والهوايات وقاعة للرسم وقاعة تكنولوجيا معلومات ومخزن للديكور وقاعة للحرف والفنون التشكيلية وقاعة لأنشطة الطفل ومنفذ لبيع الكتب ومكاتب اداريه وخدمات.

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