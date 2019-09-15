لطلاب الشهادات المعادلة والساعات المعتمدة.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة بهندسة القاهرة

أعلن الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن المستندات المطلوبة من للطلاب الجدد الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة او الشهادات المعادلة.



وأوضح تاج الدين عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن شئون طلاب برامج الساعات المعتمدة تواصل عملها خلال هذا الاسبوع حتي الساعة الرابعة بمقر الكلية بالجيزة.



وأضاف: التقديم في الساعات المعتمدة بداية من الاسبوع القادم حتي الساعة الثالثة في الجيزة وحتى الساعة الثانية في فرع الكلية بالشيخ زايد، لافتا إلى أن تقديم الطلاب الجدد في شئون الطلاب بالمقر الرئيسي بالجيزة فقط.



المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد:

١- إيصال مكتب التنسيق بما يفيد تسليم الملف لمكتب التنسيق

٢- صورة بطاقة الترشيح

٣- صورة شهادة ميلاد الطالب

٤- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب

٥-صورة من بطاقة ولى الأمر

٦- صورة شهادة الثانوية العامة المعادلة

٧- رسوم الالتحاق و رسوم امتحان اللغة الانجليزية و تدفعك مرة واحدة

٨- الرسوم الدراسية للساعات

٩-صور شخصية



وأكد عميد الكلية أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل المبكر يستكملوا فقط ما لم يتم تسليمه سابقا، ولا يلتفت لأي طلب غير مستوفي الشروط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وجامعة القاهرة والقبول فقط للطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للقطاع الهندسي.