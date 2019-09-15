إيهاب جلال يثير أزمة فى المصري بسبب منتخب مصر

تحدث محمد الخولي رئيس بعثة نادي المصري في زنجبار عن الأنباء التي ربطت اسم إيهاب جلال المدير الفني للفريق باسم المدرب الجديد لمنتخب مصر.



وقال الخولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كل الدعم لمنتخب مصر والجهاز الفني الجديد أيا كان، لكن هناك حالة بلبلة في الشارع البورسعيدي بسبب اللجنة الخماسية".



وتابع: "هناك حالة تخبط وتشتيت بين اللاعبين في زنزيبار قبل المباراة والجميع يسأل هل سيكون إيهاب جلال مدرب المنتخب أم لا، اللجنة الخماسية هي سبب التخبط في ذلك والمسؤول الأول".



وأضاف "الكلام ده مش بيحصل غير في مصر بس، مستائين من طريقة إدارة اللجنة الخماسية لملف المدير الفني".

