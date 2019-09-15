اخبار البرلمان: هبوط اسعار البنزين والغاز والسولار في هذا الموعد.. ومفاجأة برلمانية بشأن الهارب محمد علي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 14 سبتمبر.





كشف محمد شيمكو وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المؤامرة التي يقودها المدعو محمد على في اسبانيا ضد الدولة المصرية، موضحًا جميع الألاعيب التي يستخدمها في التأثير على عقول المصريين بالاضافة إلى الأسباب التي تدفعه إلى ذلك.









هل يؤثر هبوط أسعار النفط على المواد البترولية في مصر؟ كان لابد أن نعرف العلاقة بين أسعار النفط العالمية بأسعار المواد البترولية، وذلك ما دفع موقع "صدى البلد"، إلى أن يتواصل مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية لبيان هذا الأمر.









أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع الجميع سواء خارجيا او داخليا أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة الارهاب وحروب الجيل الرابع، مشيرًا الى أن الرئيس السيسى عبر بكل الصدق والامانة عن الشعب المصرى كله عندما أكد امام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بأن مصر لا يمكنها أن تنسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، خلال المواجهة التى تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب وأننا ندفع ثمن مرتفع وعالى لمواجهة ومجابهة التنظيمات الإرهابية.









وصل إلى العاصمة التونسية النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، عضو البرلمان العربي، لمتابعة أعمال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، المقرر إجراؤها في الداخل يوم الأحد 15 سبتمبر الحالي، وذلك ضمن وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، يشارك في متابعة الانتخابات، التي يتنافس فيها عدد من كبار السياسيين في البلاد.





وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ظاهرة الارهاب الأسود أمام الرأى العام المصرى والعالمى فى المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بالروشتة الواضحة لإنقاذ العالم كله من الإرهاب والإرهابيين والقضاء على هذه الظاهرة المدمرة.



