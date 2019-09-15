اخبار الحوادث.. أبويا ضيع مستقبلي.. قهوجي يمارس الجنس مع طفلته.. وعروسة الدقهلية تطعن زوجها وتفر هاربة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.





هناك مشاكل قد تحدث بعد الزوجية وخلافات بين الرجل وزوجته قد تصل للطلاق، ومع كثرة المحاولات للتوافق بين الطرفين والتصالح بينهما الا ان الحياة بين الزوجين قد تكون مستحيلة، مما يؤدي إلى الطلاق.









أعلنت محافظة البحيرة عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الخريف وفصل الشتاء والتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي.





قرّر قاضي المعارضات بمحكمة السويس اليوم تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من رجلين وسيدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات ورفض طلبهم المقدم بالإفراج عنهم، لاتهامهم بسرقة سيارة تاكسي ومحاولة خطف قائدها، الذي هرب من بين أيديهم.





وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات بالمحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، لإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.





اكتشفت اسرة عريس قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية بعد يوم من استئصال كلية نجلهم حقيقة التعدى عليه بعد أن اتهموا فى محضر سابق مجهولين بطعن نجلهم ليجدوا أن عروسته التى لم يمر على زواجهما شهر هى من قامت بطعنه وفرت هاربة.









المخدرات وحش يلتهم البيوت العامرة فيحولها إلى خراب، ويحول متعاطيها إلى وحش متجرد من معاني الإنسانية، وهذا ما حدث داخل احد البيوت بمنطقة مينا البصل في الاسكندرية والذي زين الشيطان لرب الأسرة أن يستبيح جسد ابنته ذات الـ16 ربيعا ويهددها بالضرب والقتل إذا لم تستجب له قبل أن تتمكن والدتها من كشف الأمر.





أنهت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما حياتها بشنق نفسها بحبل ربطته في سقف غرفتها بقرية الشوش مركز سوهاج بعد أن حاولت والدتها ارغامها على الزواج من شخص لا تحبه.





ادانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي استهدف به الحوثيون معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.



