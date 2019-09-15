اخبار الفن.. رانيا يوسف ولقاء الخميسي تثيران الجدل.. وحقيقة زواج محمد رمضان وحلا شيحة.. وقصة إصابة عاصي الحلاني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة تجمعها بالفنانة لقاء الخميسى والفنانة ساندى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "افضل وقت" وتلقت رانيا عديد من التعليقات على الصورة حيث جاء جميعها إيجابية حيث قال أحد المتابعين "ثلاث قمرات اتجمعوا فى صورة واحدة".





كشف الفنان محمد رمضان عن حقيقة زواجه من الفنانة حلا شيحة وهو ما تردّد منذ فترة وتحديدا بعد مشاركتهما فى مسلسل "زالزال" والذى عرض فى رمضان الماضى.





تعرض المطرب عاصى الحلانى لإصابة شديدة افقدته الوعى وذلك بعد سقوطه ارضا خلال ركوبه الحصان ودخل على اثرها المستشفى حيث تلقى العلاج باحد المستشفيات اللبنانية وعاد بعدها الى منزله ليقضى فترة نقاهة.





كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن اغنية حفل زفاف ابنتها مريم والذى اقيم منذ ايام قليلة والذى تقوم فيه بفضح عيب ابنتها كزوجة.





اعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن طلاقها من زوجها هادي من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



