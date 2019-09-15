حظك اليوم الأحد 15 /9 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 15 سبتمبر 2019 كشفت عنها خبيرة الأبراج عبير فؤاد .



برج الحمل

مهنيًا: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات بهدوء وعدم التسرع أساس أي نجاح لك.

عاطفيًا: لا تلق اللوم على الشريك جزافًا، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته.

صحيًا: يوم صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأسًا على عقب.



برج الثور:

مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فطريق النجاح .

عاطفيًا: أنت في سعي حثيث لتعرف الاستقرار في العلاقة، وهذا يتطلب قرارات حاسمة مع الشريك رغم المجازفة والعراقيل.

صحيًا: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.



برج الجوزاء:

مهنيًا: عدم الرغبة في تشارك العمل مع زملاء جدد، نتيجته امتعاض كبير تجاهك فكن حذرا .

عاطفيًا: قد تخيّبك التطورات العاطفية والرومانسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضية، ويعيد الى طاولة البحث ما اعتبرته قد مضى.

صحيًا: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، بل استشر أخصائيًا يصف لك النوع الملائم.



برج السرطان:

مهنيًا: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة .

عاطفيًا: تجربة عاطفية أقل وهجًا قد تعرّضك لبعض الخيبات على الصعيد الشخصي والعائلي.

صحيًا: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غاليًا.



برج الاسد:

مهنيًا: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالًا دقيقة وصعبة لكنها ناجحة عمليا وماديا رغم الضغوط .

عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين فاغتنم فترة التناغم بينكما.

صحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب صحيًا، وتصبح بأحسن حال انصحك بالرياضة .



برج العذراء:

مهنيًا: استفد من فرص سانحة واوضاع وظروف مناسبة جدًا تطرأ، إذ تلتقي فئات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملًا يثير الإعجاب

عاطفيًا: العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكما فاسمع كلام الفلك .

صحيًا: تعلم جيدًا أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسببان لك مشاكل صحية.



برج الميزان

مهنيًا: احذر مواجهات وحروبًا شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية مالية.

عاطفيًا: تعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضًا عن خسارة عاطفية سابقة عموما يوم رومانسى لك.

صحيًا: تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلبًا بعض الشيء على وضعك الصحي.



برج العقرب

مهنيًا: إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبرًا جيدًا ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطك.

عاطفيًا: عليك أن تراعي ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر عليك الكثير من المشكلات فكن متعقلا.

صحيًا: حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضية.



برج القوس:

مهنيًا: لا تتورط في مشكلات ولا تجازف، سيطر على نفسك من دون اللجوء إلى العنف، فأنت لا تزال ترزح تحت ضغوط كثيرة .

عاطفيًا: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما فاغمره بحنانك وحبك.

صحيًا: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.



برج الجدي

مهنيًا: لا تكن متطلبًا كثيرًا، وخفف التأفف من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال أنت من اخترته بنفسك

عاطفيًا: لا تدع الهواجس تتحكم في علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي إلى مزيد من المشكلات بينكما فاحذر

صحيًا: استقل سيارتك وانطلق في رحلة في أحد السهول ومارس المشي برفقة بعض الأصدقاء



برج الدلو:

مهنيًا: تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة .

عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.

صحيًا: كن معتدلًا في وجباتك، أكثر من شرب المياه والفواكه المساعدة على التهضيم، ولا سيما بعد الوجبات الدسمة.



برج الحوت:

مهنيًا: لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّدًا ولا ترتجل موقفًا.

عاطفيًا: العناية التي يوفّرها لك الشريك تساعدك كثيرًا لتستعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تسدّده في الوقت المناسب.

صحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة في المرتفعات ارتد ثيابًا سميكة لتفادي البرد فالجو هذه الفترة متقلب.