حوادث وضحايا.. جريمة تقشعر لها الأبدان بسوهاج.. ابنة الـ 17 عاما قتلت نفسها لإجبارها على الزواج.. كتفوه وحطوه في الشنطة.. حبس تشكيل عصابي بالسويس سرق تاكسي وخطف سائقه

صورته عاريًا .. تجديد حبس سيدة بالدقهلية خدرت زوجها لأخذ أمواله

بعد 3 أسابيع جواز.. عروسة الدقهلية تطعن زوجها وتفر هاربة

قرر المستشار أمير ناصف رئيس محكمة جنح ثان المنصورة تجديد حبس زوجة قامت بتخدير زوجها وتصويره عاريا ١٥ يوما على ذمة التحقيق.تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام "إسراء ا.ع 25 عاما طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، بتخدير زوجها م م ا 55 عاما وتصويره عاريا وإجباره على توقيع دفترين "إيصالات أمانة" و10 عقود و10 أوراق على بياض.وقال محمد عطية محامى المجني عليه، إن موكله ذهب لزوجته شقة الزوجية للحديث معها عن مستقبل تلك الزيجة، فوضعت له مخدرا بكوب عصير وجردته من ملابسه ثم صورته عارى الجسم وأجبرته على توقيع دفترين وإيصالات أمانة و10 عقود، مشيرًا إلى أن النيابة أمرت بالتحفظ على عينة بول ودم من المجني عليه لإثبات تعاطيه مخدرا.كما اكتشفت اسرة عريس قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية بعد يوم من استئصال كلية نجلهم حقيقة التعدى عليه بعد أن اتهموا فى محضر سابق مجهولين بطعن نجلهم ليجدوا أن عروسته التى لم يمر على زواجهما شهر هى من قامت بطعنه وفرت هاربة.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "محمد.س.ط"، 32 سنة، من قرية السماحية الكبرى مصاب بطعنة في الكلى اليسرى، وجرح قطعي في يده وتم استئصال كليته واتهموا وقتها مجهولين بالتسبب فى ذلك.وبتشكيل فريق بحثى من وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تبين وفق شهود الواقعة إن العروسه طعنت زوجها بالسكين ودفعته بقوة خارج الشقة فنزل مسرعا الى أبيه فى الطابق الاول الذى اصطحبه الى المستشفى معتقدة أن الإصابة بسيطة.فيما توجه والده اليوم للنيابة واتهم زوجة نجله الهاربة بالتسبب فى طعنه واستئصال كلية نجله قائلا: نجله يعمل فى السعودية منذ سنوات و عاد وتزوج منذ ٣ أسابيع .فيما أنهت فتاة تبلغ من العمر ١٧ عاما حياتها بشنق نفسها بحبل ربطته في سقف غرفتها بقرية الشوش مركز سوهاج بعد أن حاولت والدتها ارغامها على الزواج من شخص لا تحبه.حاولت "ندى" اقناع والدتها بعدم رغبتها بالزواج من شخص لا تحبه، لكن والدتها كانت مصرة على إتمام الزفاف رغما عنها، فهددتها ابنتها بأنها ستتخلص من حياتها حال الإصرار على ذلك لكن الأم صمت أذنيها، وتركت ابنتها داخل غرفتها وعندما عادت لها بعد فترة وجدتها قد نفذت تهديدها و شنقت نفسها بحبل.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ بانتحار فتاة داخل بمساكن قرية الشوش دائرة مركز سوهاج، وانتقل إلي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من الفحص وجود جثة "ندي. ع. م. ع" ١٧ عاما، داخل غرفتها وتبين وجود حبل حول الرقبة وآثار خنق.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وبسؤال والدها "عيد. م. ع" ٥٦ عاما عامل، قرر قيام نجلته بالانتحار عن طريق شنق نفسها بحبل، يتدلي من سقف غرفتها بسبب قيام والدتها بالضغط عليها لاتمام زواجها من شخص ترفضه.تحرر محضر بالواقعة برقمة٥٣٦٧ إداري مركز سوهاج، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتم الانتهاء من التشريح ودفن الجثة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.