لاعب الزمالك السابق: غياب شيكابالا وبن شرقي أثر على الزمالك.. فيديو

وصف بشير التابعي لاعب الزمالك السابق، خسارة الزمالك أمام مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنتيجة الإيجابية.



وأضاف التابعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك لم يؤدي الأداء المنتظر أمام بطل السنغال لعدة أسباب منها وجود أكثر من تغيير في تشكيل الفريق مما أحدث هزة داخل صفوف الفريق، بداية من حرس المرمى وغياب شيكابالا وبن شرقي وبالتالي لم يحدث تجانس.



وتابع بشير التابعي، أن مصطفى محمد لاعب الفريق أحدث فارقا داخل صفوف الفريق، وتحرك بشكل سريع وشكل خطورة على الفريق المنافس، موضحا أن محمود علاء نجم كبير ويعتبر أحد الأعمدة الرئيسية ليس لنادي الزمالك فقط، ولكن المنتخب الوطني ومصنف في الفئة الأولى للمدافعين في مصر، مطالبا إياه بالتركيز على المنطقة الدفاعية وليس الهجومية.