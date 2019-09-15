ادرس قراراتك.. توقعات برج الحمل الأحد 15 /9 /2019

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج و حظك اليوم الاحد 15 سبتمبر 2019، لبرج الحمل، كشفت عنها خبيرة الأبراج عبير فؤاد .



حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل :



حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل مهنيًا:



لا تبت في أي أمر قبل أن تدرس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات بهدوء، وعدم التسرع اساس اي نجاح لك .



حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل عاطفيًا:



لا تلق اللوم على الشريك جزافًا، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته .



حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل صحيًا:



يوم صحي ليس على ما يرام نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأسًا على عقب.