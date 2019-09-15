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ادرس قراراتك.. توقعات برج الحمل الأحد 15 /9 /2019

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج و حظك اليوم الاحد 15 سبتمبر 2019، لبرج الحمل، كشفت عنها خبيرة الأبراج عبير فؤاد .

حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل :

حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل مهنيًا:

لا تبت في أي أمر قبل أن تدرس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات بهدوء، وعدم التسرع اساس اي نجاح لك .

حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل عاطفيًا:

لا تلق اللوم على الشريك جزافًا، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته .

حظك اليوم الأحد لـ برج الحمل صحيًا:

يوم صحي ليس على ما يرام نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأسًا على عقب.

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