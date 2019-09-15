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رياضة

عصام الحضري عائق أمام إيهاب جلال فى حالة توليه منتخب مصر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إيهاب جلال يتمسك بجهازه الفني كاملا في حال الانتقال لتولي مسؤولية تدريب منتخب مصر، الأمر الذي أشعل خلافا مع اتحاد الكرة.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «الاتحاد عايز عصام الحضري يكون مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد، لكن إيهاب جلال متمسك بمصطفى كمال».

وتابع: «هذه نقطة خلاف بين الاتحاد والكابتن إيهاب جلال، لكنها ليست نقطة الخلاف الوحيدة».

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