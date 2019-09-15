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أخبار العالم

رئيس أرامكو: لا إصابات بين العاملين بمعملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
أرامكو
أرامكو
أ ش أ
أكد رئيس شركة (أرامكو) السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، بعد تفقده موقع الحادث الذي وقع ضد معامل شركة (أرامكو) السعودية في خريص وبقيق أنه "لا توجد إصابات بين العاملين"، معبرًا عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة (أرامكو) السعودية تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وتمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

وأشار رئيس شركة (أرامكو) السعودية إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة .

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