لاعب الزمالك السابق يكشف عن السبب الحقيقي وراء الخسارة من جينيراسيون

أكد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن لاعبي الزمالك كانت كسولة اليوم أمام جينيراسيون السنغالي.
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبي الزمالك كانت كسولة اليوم بسبب فوزهم بالكأس مؤخرًا".
وأضاف: "كما أن اللاعبين يفكرون في مباراة السوبر من الآن، ويجب أن يركزوا في مباريات إفريقيا لأنهم خرجوا من قبل أمام فرق صغيرة".
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبي الزمالك كانت كسولة اليوم بسبب فوزهم بالكأس مؤخرًا".
وأضاف: "كما أن اللاعبين يفكرون في مباراة السوبر من الآن، ويجب أن يركزوا في مباريات إفريقيا لأنهم خرجوا من قبل أمام فرق صغيرة".