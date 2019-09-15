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فن

راشد الماجد يحقق مليون مشاهدة بـ صباحى أنت

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:04 ص
صدى البلد
أحمد البهى
قاربت أغنية صباحي انت للفنان راشد الماجد من تحقيق مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 3 أيام فقط .

الأغنية من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح ، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وغناء الفنان راشد الماجد، وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وجيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبدالله البلوشي وإشراف الشاعر علي الحوار ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني بإدارة إنتاج من علاء فياض.

وتقول كلمات "صباحي إنت":
"صباح الخير منّك غير
يا أجمل ما خلق ربي
أنا احبك يا وجه الخير
ويا روحي .. ويا حُـبي.."

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