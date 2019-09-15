لإعادة الوجه الحضاري لعاصمة الشباب الأفريقي.. حملات بأسوان لإزالة الإشغالات.. صور

إزالة الإشغالات أولًا بأول وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء يعد هو الشغل الشاغل للأجهزة التنفيذية داخل المحافظة .





حملات مكبرة لإزالة المخالفات

وقد رصد "صدى البلد" أبرز الجهود التى تبذلها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ العديد من الحملات المكبرة وخاصة التى تشهدها العاصمة مدينة ومركز أسوان حيث نفذت الوحدة المحلية حملات استمرت على مدار 3 أيام بهدف ضبط الأسواق والأسعار.





ويأتى تنفيذ هذه الحملات طبقًا لتعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى أعطى توجيهاته المسئولين بالاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة داخل الأسواق المختلفة وفى الشوارع الرئيسية والداخلية للقضاء على العشوائية والتكدس من الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمارة من المترددين عليها.





وقد شدد المحافظ على ضرورة أن تركز هذه الحملات على مراجعة كافة الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية بالأسواق من أجل الإطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالجودة العالية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .





استمرار الحملات وتحرير محاضر للمخالفين

من جانبه أوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأن الحملات تواصل عملها بشكل مستمر داخل مختلف الأحياء جنوب وغرب وشرق وذلك وسط مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية برئاسة مساعدى مدير الأمن كل من اللواء أشرف إدريس واللواء خالد يوسف ، بجانب مسئولى المرافق والحماية المدنية ورؤساء الأقسام الشرطية ، بالإضافة إلى نائب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية .





ولفت أيمن رضا إلى أن هذه الحملات أسفرت خلال اليومين الماضيين عن تحرير 15 محضر إشغال طريق و 4 محضر بيئة و 406 رفع إشغالات بدون محضر ، بجانب 301 مضبوطات و 15 محضر حماية مدنية ، بينما أسفرت اليوم عن تحرير 22 محضر إشغال طريق ، ورفع 190 حالة إشغال بدون محضر ، و 146 مضبوطات ، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و 17 محضر حماية مدنية و 13 محضر تموين و 4 محاضر بيئة .





ضبط سيارات مخالفة