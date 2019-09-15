طارق السيد: لست قلقا من الأهلي بالسوبر.. الزمالك يستطيع الفوز على أى فريق

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أنه ليس قلقا من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.‏



وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لست قلقا من الأهلي ‏في مباراة السوبر، الزمالك فريق جيد وتعاقد مع صفقات مميزة للغاية".‏



وأضاف: "أثق في صفقات الزمالك الجديدة، أشرف بن شرقي وأوناجم، مع وجود مصطفى محمد وتوفيق شيكابالا، فمن السهل أن يفوز على أي ‏فريق".‏



واختتم : "كما أنني لم أهاجم أحدا، أبدى رأيي وحسب، وكنت أقول رأيي في جروس فقط والإدارة لها الحرية أن تأخذ ‏بالنصيحة أم لأ".‏

