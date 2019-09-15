طارق السيد: لست قلقا من الأهلي بالسوبر.. الزمالك يستطيع الفوز على أى فريق

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أنه ليس قلقا من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لست قلقا من الأهلي في مباراة السوبر، الزمالك فريق جيد وتعاقد مع صفقات مميزة للغاية".
وأضاف: "أثق في صفقات الزمالك الجديدة، أشرف بن شرقي وأوناجم، مع وجود مصطفى محمد وتوفيق شيكابالا، فمن السهل أن يفوز على أي فريق".
واختتم : "كما أنني لم أهاجم أحدا، أبدى رأيي وحسب، وكنت أقول رأيي في جروس فقط والإدارة لها الحرية أن تأخذ بالنصيحة أم لأ".
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لست قلقا من الأهلي في مباراة السوبر، الزمالك فريق جيد وتعاقد مع صفقات مميزة للغاية".
وأضاف: "أثق في صفقات الزمالك الجديدة، أشرف بن شرقي وأوناجم، مع وجود مصطفى محمد وتوفيق شيكابالا، فمن السهل أن يفوز على أي فريق".
واختتم : "كما أنني لم أهاجم أحدا، أبدى رأيي وحسب، وكنت أقول رأيي في جروس فقط والإدارة لها الحرية أن تأخذ بالنصيحة أم لأ".