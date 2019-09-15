إيكواس تعلن عن خطة بمليار دولار لمواجهة تصاعد العنف في غرب إفريقيا

أعلن رؤساء دول وحكومات التجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا (إيكواس) اليوم عن خطة تبلغ تكاليفها نحو مليار دولار، وتهدف إلى مواجهة مشكلة تصاعد أعمال العنف من جانب العناصر المتطرفة في غرب إفريقيا.



وذكرت قناة (فرانس 24) - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - أن الزعماء المشاركين في اجتماع (إيكواس) في واجادوجو أعلنوا هذه الخطة في ختام اجتماعهم، الذي شاركت فيه موريتانيا وتشاد .



وأعلن رئيس النيجر محمد ايسوفو أن (إيكواس) قرر تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواجهة الإرهاب لتصل إلى مليار دولار، حيث من المقرر أن يتم توفير هذا المبلغ بين عامي 2022 و2024 .



ومن المنتظر أن يستخدم هذا المبلغ - الذي سوف يودع في صندوق مشترك - في تعزيز العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المشتركة المشكلة من دول (إيكواس) عام 2017، والتي كان تواجه عجزا ماليا مؤثرا على أنشطتها.



ومن المقرر أن تعلن التفاصيل الكاملة لهذه الخطة خلال الاجتماع القادم للاكواس، والذي سيقعد في شهر ديسمبر المقبل .



يشار إلى أن نقص الموارد المالية والتدريب والمعدات أدى إلى التأثير على مدى فاعلية وعدد القوة المشتركة، التي تضم عناصر من بوركينا وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر بغرض دحر العناصر المتطرفة والحد من انتشار أنشطتها في المنطقة بأسرها، حيث يبلغ قوامها في الوقت الراهن أربعة آلاف فرد فقط، في حين كان من المفترض أن تصل إلى خمسة آلاف فرد.